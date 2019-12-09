Луганщина: Жители Приволья остались без единственного детсада (Видео)

В Приволье (Луганская обл.) родители вынуждены держать малышей дома, потому что единственное в городе дошкольное учреждение не отапливается. Детский ясли-сад без отопления почти месяц из-за долгов.

Сейчас в здании окна покрыты льдом, в коридорах шесть градусов. Воспитательницы обогревают лишь одну комнату, чтобы спасти цветы и рыбок. В ней 10 градусов. В таких условиях воспитатели находятся и сами рабочий день. «Мы сотрудники, мы работаем. У нас рабочий день. Так как отопление не подключено, то дети находятся дома», – сказала сотрудница.

В этот сад ходили 70 детей. Сейчас привести сюда малышей не решается ни один из родителей. Говорят, что малышей фактически выгнали. В семье местного жителя Артема не знают, как теперь быть, потому что сидеть с ребенком некому. Матери пришлось выйти на работу, потому что отцу–шахтеру постоянно задерживают зарплату. «Вот я реально сейчас с ночной смены. На шахте работаю. Всю смену на отбойнике на лопате. И хожу около двух часов пока жена не придет. Жена тоже с 6 утра в столовой на ногах, сейчас придет. Не на кого оставить, и ходим, играемся. Это вообще бред какой-то, что один садик в городе. За отопление не заплатить – что это такое», – возмущается мужчина.

Бабушки, которые иногда страхуют родителей, тоже возмущены. «Я не могу бросить работу тоже. И сваха работает, все работают. И ребенка хоть, извините, выкинь. Сейчас такое время, что всем надо работать. Один садик в Приволье есть. Такие, у кого нет бабушек, даже лишний день перехватиться», – говорит местная жительница Людмила.

Дети уже потеряли несколько недель дошкольной подготовительной программы. «Скучно, дома занимается баловством. Ребенок развивался. Они украинский язык там учили, а теперь садик закрылся и есть, конечно, проблемы. У ребенка украли утренник, получается», – рассказала местная жительница.

Долг за отопление составил 800 тыс. грн. Садик не коммунальный, на балансе местной государственной шахты им. Капустина. Но она приходит в упадок. Родители давно платили взносы, чтобы дошкольное учреждение не закрыли. Но, по словам директора шахты Николая Шикера, этих средств не хватает на содержание зимой. «Не было средств оплатить теплосеть, потому что была огромная задолженность по заработной плате. Потому что стоят предприятия из-за отключения электроэнергии. Даже за электроэнергию и то нечем заплатить», – объяснил он.

Дальнейшую судьбу садика решают коммунальщики, чиновники и руководство «Лисичанскугля». Горняки уговаривают хотя бы на некоторое время восстановить централизованное отопление. «Сейчас подадим тепло. Я думаю, мэр все сделает. Поможет нам, чтоб подать. А мы уже за этот промежуток времени запустим свою мини-котельную, чтобы было тепло в садике», – сообщил директор ГП «Лисичанскуголь» Юрий Ласиков.

Отопление обещают подать со дня на день. Но по состоянию на сегодня, 9 декабря, в заведении батареи еще холодные.

Источник: ТК «Донбасс»