На Азовском море ВМС ВС Украины сформировали дивизион надводных сил

Военно-морские силы ВСУ сформировали дивизион надводных сил на Азовском море. Об этом в ходе торжеств по случаю именования малого бронированного катера «Костополь» рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, сообщает Украинский милитарный портал.

Пунктами базирования вновь созданного дивизиона стали порты в Бердянске и Мариуполе.

До формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы «Тритон», которая была сформирована после переброски сюда двух малых бронированных артиллерийских катеров (МБАКов) и перехода на Азовское море поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец».

Также к тактической группе должны были присоединиться два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018 года и возвращены 20 ноября 2019-го года.

Сейчас в составе дивизиона находятся:

поисково-спасательное судно «Донбасс» (A500);

морской буксир «Корец» (A830);

малый бронированный артиллерийский катер «Лубны»;

малый бронированный артиллерийский катер «Кременчуг».

Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.