Позывной «Сват»: На Донетчине стрелка «ДНР» приговорили к 8,5 годам тюрьмы

На Донетчине суд приговорил стрелка «ДНР» к 8 года и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Красноармейский районный суд признал 54-летнего жителя неподконтрольного Донецка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

По данным прокуратуры, в мае 2018 года мужчина добровольно вступил в «100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР"», которая дислоцировалась в Кировском районе Донецка.

Отмечается, что во время пребывания в «должности» старшего стрелка злоумышленник получил позывной «Сват» и, будучи обеспеченным камуфлированной формой с опознавательными знаками незаконного вооруженного формирования, оружием, боеприпасами, обеспечивал огневую поддержку НВФ в вооруженном сопротивлении украинским военнослужащим.

«Преступные действия мотострелка пресечены в апреле 2019 года в связи с его задержанием военнослужащими ВСУ вблизи н. п. Невельское Ясиноватского района», – говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, ближайшие 8 лет и 6 месяцев злоумышленник проведет за решеткой.