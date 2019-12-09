Новогоднее чудо для десятков тысяч детей: Переселенки из Макеевки получили поздравления в рамках масштабной акции (Видео)

Семья переселенцев Загнитко из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.), которая сейчас проживает в Киеве, одними среди первых получили поздравления в рамках самой масштабной акции «Ринат Ахметов – детям!». Это традиция добра, поддержки и непосредственного участия в жизни ребенка. Гостей и подарки принимают подопечные Фонда в разных уголках Украины.

Сестры Загнитко имеют чуть ли не с десяток увлечений – танцы, пение, рисование, изучение языков. Без дела не проводят ни минуты. «Это я рисовала. Просто с фантазии что-то брала, хотела поэкспериментировать с переходом цветов», – показала свою работу Ева Загнитко.

Именно разнообразные занятия в свое время спасли девочек от депрессии. Вооруженный конфликт заставил семью бежать из родного дома. «Не хватает, наверное, тех праздников семейных, когда за одним столом собираются все», – поделилась мать девочек, Надежда Загнитко.

Сегодня семью Загнитко посетили представители Фонда Рината Ахметова, чтобы пообщаться и поздравить с зимними праздниками. «Чтобы вы верили, что чудо возможно и мечты сбываются», – сказала девочкам представительница Фонда.

Сестры Ева и Юнона – участницы проекта «Ринат Ахметов – детям! Мирное лето». Девочки 4 года подряд летом проходят курс психологической реабилитации. Именно в таком восстановлении нуждаются дети, которые собственными глазами видели ужасы войны. А еще во время летнего отдыха сестры нашли много друзей. «Это эмоции, это активности, это не просто оздоровление, но и моральное оздоровление. Они, как раз, попали в смену, когда приезжали амбассадоры канала Украина. В восторге были, что познакомились», – рассказала Надежда Загнитко.

В рамках акции «Ринат Ахметов – детям!» сестры получили подарки: комплект спортивного инвентаря и сладости.

Акция «Ринат Ахметов – детям!» – это 19-летняя традиция личных поздравлений к новогодним праздникам. Только за последние 5 лет подарки получили более 700 тыс. детей.

В этом году поздравления с новогодними праздниками получат 90 тысяч мальчиков и девочек.

Источник: ТК «Донбасс»