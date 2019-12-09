Встреча Зеленского и Путина завершилась

В Париже завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает с места происшествия «Громадське».

После встречи Путин сказал журналистам, что доволен результатами переговоров. Позже на еще один вопрос, как прошла встречи, он сказал: «Хорошо, по-деловому».

После встречи Путин и Зеленский присоединились к общему ужину лидеров «Нормандской четверки» – брифинг по результатам их переговоров задерживается, вероятно, он начнется в 23:00 по Киеву.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время «Нормандской встречи» в Париже.