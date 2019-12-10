Навсегда под Номером 1: Степан Чубенко мечтал стать профессиональным футболистом…

Уже более пяти лет краматорский футбольный клуб «Авангард» играет без первого номера. Единица изъята из обращения и навечно закреплена за вратарем Степаном Чубенко. Ему навсегда останется 16 лет. Парень погиб из-за своих убеждений: 23 июля 2014 года, будучи проездом в уже неподконтрольном украинской власти Донецке, представители батальона «Керчь» («ДНР») в рюкзаке Степана нашли желто-голубую ленту и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». Потом были ужасные пытки юного патриота и… расстрел.

Сегодня, 10 декабря, во Всемирный день футбола (World Football Day) Сталина Чубенко, мама народного Героя Украины, вспоминает первые шаги своего Степчика (так мальчика называли родные) в этом виде спорта. А также она рассказала о еще одном таланте Степана – мальчик писал стихи, которые публикуются впервые.

Бим – главный футбольный фанат

Мой телефонный разговор застал Сталину на улице, в то время она как раз выгуливала собаку. Пес в семье появился в феврале 2013-го. «Степа в буквальном смысле выпросил эту собаку. Перед этим было две попытки завести животное, но тогда мы были не готовы. Но все-таки меня с мужем уговорил. Собака породы бойцовский пинчер, это я придумала. Хоть и беспородный, но такой красавчик», – рассказывает женщина «Донецким новостям».

Степан очень любил животных. «Он когда-то на базаре увидел котенка и умолял его купить. А в то время у нас была кошка с характером, поэтому без вариантов. На этом же базаре и купили за символические 50 гривен нашего бойцовского пинчера. Степка назвал его Бим. Он присутствовал на всех Степкиных играх, которые проходили в Краматорске на стадионе "Авангард". Между таймами Бим всегда бежал к воротам, чтобы Степка его обнял и погладил», – вспоминает мама.

Бим и Сталина на могиле Степана

Когда мальчика не стало, Бим был грустным и первое время спал на вещах своего хозяина.

«Я не знаю, насколько хороша у собак память, но и дня не проходит, чтобы с мужем не вспомнили сына и не произнесли его имя. И как только Бим слышит "Степа", оживляется и крутит головой, будто бы ищет его», – продолжила Сталина.

Часть вещей Степы родители передали в различные музеи, например, его перчатки и бутсы можно увидеть в экспозиции выставки «Украинский Восток».

Стенд выставки«Украинский Восток», посвященный Степану Чубенко

«Футболку сборной Украины, которую очень любил носить сын (фотография в этой футболке была увековечена на памятнике, – ред.), передала в Краматорский исторический музей, в которой учился сын. 11 ноября, в день рождения Степки, в школе был День памяти. Принесла его медали, грамоты, рассказывала ученикам о том, каким был мой сын, о его увлечениях, что любил. Конечно же, показала и награды – орден "За мужество" III степени и орден "Народный Герой Украины". Сын их получил посмертно», – отметила женщина.

К слову, в конце ноября 2016 года в учебном заведении была открыта мемориальная доска, а в сентябре 2017-го еще одна – возле центрального входа стадиона «Авангард». Именно здесь играл Степан и с 2016 года тут проводятся областные соревнования в память о юном вратаре-патриоте.

Мемориальная доска, стадион «Авангард»

А мог быть борцом…

Футбольный мяч в доме Чубенко появился давно. «Сколько помню, Степка со сверстниками всегда гонял мяч во дворе. Даже был капитаном дворовой команды. Но в это время он был больше увлечен греко-римской борьбой. У сына хорошие тренеры Анатолий Никифорович Сорока и Олег Иванович Евтушенко – они научили Степу не только азам борьбы, но и владению мячом. Вспоминаю такой случай: через поляну во дворе, где Степа играл в футбол, проходил председатель фан-клуба "Шахтер" Анатолий, подошел к нему и сказал: "Слушай, мальчик, а у тебя будущее великого футболиста. Ты хорошо играешь". В тот день сын сиял от счастья. И тогда же вступил в фан-клуб "Шахтера". Следил за играми команды. И в какой-то момент параллельно с греко-римской борьбой стал всерьез заниматься футболом. И через время футбол потеснил борьбу», – рассказала она.

Вся семья поддерживала Степкино увлечение футболом. Но все же в душе Сталина не хотела, чтобы сын был профессиональным футболистом. «Потому что неоднократно были травмы. Хотя мы старались покупать хорошие защитные штаны и качественные перчатки, чтобы пальцы не выбивал. Но, тем не менее, помню, как однажды пришел весь в ранах, в которых кровь была смешана с грязью. Обработала, но все равно пошло заражение. Долго лечился. И еще умолчал о том, что об штангу ударился головой. В итоге – сотрясение», – вспоминает собеседница.

Но все эти травмы не сломили Степана: он продолжал играть за «Авангард» и даже ездил на просмотр в донецкий «Олимпик». «Сын хотел быть спортсменом, профессионально играть в футбол. Не знаю, сбылась бы Степкина мечта или нет, но у него осенью 2013 года был обнаружен пролапс митрального клапана (заболевание сердца, – ред.). На что сын тогда возразил:

«Все равно буду играть, ведь футбол – моя жизнь».

И теперь областной футбольный турнир, проводимый ежегодно в Краматорске, называется "Більше, ніж життя"», – заметила Сталина.

Любимыми игроками Степана были, конечно, «горняки» – Дарио Срна (экс-капитан ФК «Шахтер», а ныне – ассистент главного тренера Луиша Каштру) и вратарь Андрей Пятов. Мальчик трепетно хранил автограф голкипера. Он и до сих пор висит на стене в комнате Степы. «Как-то сын поехал в Донецк на матч любимой команды. И в конце игры попытался пробраться поближе к полю, чтобы взять автограф у Пятова, но был остановлен полицейским. Степка ему тогда сказал: "Ты что, пацаном не был? Очень прошу, пропусти меня". В итоге сын получил заветный автограф», – вспоминает Сталина.

Глубокие стихи юного патриота

Мало кто знал, что в свободное от футбола время Степан писал стихи. По словам его мамы, все началось спонтанно. Мальчик не сидел часами с ручкой и блокнотом.

«Что приходило в голову, то и рифмовал. Узнав, что Степа пишет, кто-то из друзей попросил "на заказ" срифмовать что-то о любви. А потом был стих "Пусть не ангел". Последний стих сына называется "Я звичайний українець", был написан в мае 2014 года», – сказала Сталина Чубенко.

Через два года после гибели сына, женщина собрала воедино все то, что было написано в тетрадках сына, и за собственные средства издала сборник. Некоторые стихи с разрешения Сталины Чубенко публикуем в нашем издании.

Сталина и Степан

Пусть не ангел

Ты же знаешь, как меня зовут?

Ты ведь знаешь, куда я иду?

И ко мне со слезами придут,

Когда земля зашуршит на гробу.

Ты ведь знаешь моих друзей?

И родителей моих видел нередко?

Под дождем я пойду побыстрей,

Бомж меня угостил сигареткой.

Что он нажил в свои 45?

Что я нажил в свои года?

Каждый день он ложился спать

И не знал…впереди пустота.

Он ведь тоже надеждой питался:

Мол, я вырасту – буду богат,

Но с мечтою своей распрощался,

Ничему в этом мире не рад.

Что ж ты там в своем царстве задумал?

Может быть, со мной поиграть?

Не хочу я, чтоб ты подумал,

Что удастся меня сломать.

Пусть он бомж в свои 45,

Пусть мечта его где-то в грязи,

Но зато я умею летать,

Пусть не ангел, зато во плоти

Я звичайний українець

Просинаюсь кожен день.

Я не знаю, що робити.

Ми не стадо, щоби нас

Як баранів тих водити.

Ті в Росію, ті в Европу

Тягнуть нас, куди захочуть.

А в народа ви спитали,

Дивлячись нам прямо в очи?

Українці – вільні люди,

Це вони вже доказали.

Але влада весь народ

Украінський обманула.

Хочете, щоб українці

Знову вийшли на Майдан?

Звільнимо ми Україну

Від ворожих тих койдан.

Київ він або Донецьк –

Україна все це, брати,

І про це ні в коїм разі

Не потрібно забувати.

Коли будеш ти голодний,

Хлібом, брате, поділюсь.

Ми не різні – то э ні.

Я тобі в цьому клянусь.

Я звичайний українець,

Який мріє про одне,

Щоб мій син, піднявши очі,

Бачив небо голубе.

Я звичайний українець,

І я мрію про одне,

Щоб на прапорі воліло

Завжди жовте й голубе.