В «ЛНР»: В Луганске подросток упал в канализационный коллектор

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске 16-летний парень упал в канализационный коллектор. Об этом сегодня, 9 декабря, со ссылкой на «МЧС ЛНР» пишут местные интернет-ресурсы.

ЧП произошло вчера ночью, 8 декабря. В поселке Юбилейный 16-летний парень на ул. Котовского упал в канализационный коллектор; ни самостоятельно, ни с помощью друзей выбраться он не мог. «К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 5. Подросток находился на глубине около 2 метров, но хуже всего то, что он был по грудь в сточных водах. Всего несколько минут понадобилось спасателям, чтобы опустить вниз лестницу-палку и помочь выбраться наружу парню, который находился там около часа. Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в 3-ю детскую многопрофильную больницу с диагнозом "общее переохлаждение организма, отравление канализационными газами". После оказания первой помощи он вернулся домой», – говорится в сообщении.