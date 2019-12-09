В дожди – болото, зимой – каток: Тротуар одной из улиц Мариуполя 30 лет без ремонта (Видео)

В Мариуполе разбитый тротуар на ул. Итальянской несколько лет нуждается в ремонте. Местные жители жалуются на ямы, провалы и грязь. Асфальт лежит кусками, а в дожди пешеходная зона превращается в болото.

По словам Татьяны Добровольской, которая живет на ул. Итальянской более 30 лет, на ее памяти тротуар ремонтировали один раз. Положили кусочек длиной 2 метра. «Люди уже сами благоустроили, поставили забор. Однако, больше никто ничего не делает, но надо же приводить в порядок, сколько можно терпеть», – жалуется женщина.

Как добавила другая жительница, Лидия, пешеходная зона разбита по всей длине улицы. Ходить трудно, обувь цепляется за выступы и рвется. В дожди тротуар превращается в болото, зимой – в каток с препятствиями. Женщина говорит, что обращались к специалистам неоднократно.

«Собирали подписи, носили в исполком, однако, воз и ныне там. В 2018-м году я задавала вопрос, когда будут тротуары, мне пообещали в 2019-м году. Но 2019-й год заканчивается, а тротуары никто не делает», – рассказывает Лидия.

Как отметил председатель центральной райадминистрации Владимир Петров, в старой части города ремонты тротуаров выполняют этапами. Он пообещал, что в ближайшее время осмотрят этот участок.

«Мы, совместно с представителем "Мариупольавтодора", комиссией обследуем этот тротуар, определим объемы необходимых ремонтных работ и соответственно сроки, в которые этот объем может быть выполнен», – сказал Владимир Петров.

Он уточнил, что когда определят все сроки, обязательно сообщат жителям.

Источник: ТК «Сигма»