«Шахтер» в Харькове примет «Аталанту»: Превью матча

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет в Харькове «Аталанту». Матч состоится 11 декабря на ОСК «Металлист», сообщает сегодня, 9 декабря, пресс-служба клуба.

В среду определятся все участники 1/8 финала. От группы С место в плей-офф досрочно застолбил за собой «Манчестер Сити», а на вторую путевку шансы сохраняются у 3 клубов. И «Шахтеру» (6 очков), и «Аталанте» (4) необходима победа. Ничья станет для «горняков» положительным результатом лишь в том случае, если «Динамо» З (5) не победит «Сити», а итальянцев она не устраивает категорически.

«Оранжево-черные» трижды кряду в Лиге чемпионов завершили свои матчи вничью. С загребским «Динамо» подопечные Луиша Каштру дважды вели, затем уступали и сравнивали счет в заключительных отрезках, а в 5-м туре с «Манчестер Сити» ответили на точный удар Гюндогана голом Соломона через 13 минут. Обе результативные атаки, завершенные Манором в Милане и Манчестере, собственно, принесли «Шахтеру» 4 очка из 6. «Горняки» утром 10 декабря проведут открытую тренировку в Святошино, а в 18:30 главный тренер Луиш Каштру и защитник Сергей Кривцов станут участниками традиционной предматчевой пресс-конференции на ОСК «Металлист».

«Аталанта» хоть и стартовала в групповом раунде с 3 поражений, но легко вернулась в борьбу, добившись ничьей с «Сити» (1:1) и победив «Динамо» З (2:0). В весьма равном квартете дебютант Лиги чемпионов перед последним туром сохраняет все шансы на выход в плей-офф. В последний раз «Аталанта» проигрывала 23 ноября «Ювентусу» на своем поле (1:3), затем начала победную серию, которая сейчас насчитывает 3 матча. После «Динамо» З «черно-синие» взяли верх в поединках Серии А с «Брешией» (3:0) и «Вероной» (3:2). Примечательно, что в последней встрече решающий гол в компенсированное время сделала тройка центральных защитников – Паломино, Толой и Джимшити.

Итальянский клуб прилетит в Харьков во вторник, 10 декабря, после обеда. В 18:00 бергамаски опробуют поле ОСК «Металлист» и проведут тренировку, а в 19:15 Джан Пьеро Гасперини и один из игроков команды пообщаются с журналистами.

В клубе напомнили, что 1 октября в Милане «Шахтер» одержал победу со счетом 2:1. Итальянцы забили первыми (на 28-й минуте Сапата замкнул подачу Хатебура с правого фланга), а до этого получили право на пенальти (Пятов взял удар Иличича с точки). «Горняки» до перерыва сравняли счет (Патрик вывел Мораеса один на один, и Жуниор использовал свой шанс) и даже могли выйти вперед, однако Марлос со штрафного пробил в перекладину. Во втором тайме хорошие моменты имели обе команды, а развязка наступила в компенсированное время, когда Додо убежал по флангу и ассистировал Соломону.