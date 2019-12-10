За 129 тысяч: Пограничники Харьковщины вносили ложные данные по пересечению границы жителями «ЛНР»

На Луганщине правоохранители разоблачили схему по внесению недостоверных данных о пересечении жителями неподконтрольной украинским властям территории государственной границы Украины для получения пенсионных и социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным прокуратуры, организатор преступной схемы, житель «ЛНР», за взятку «договорился» с должностными лицами одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области о внесении ложных данных в информационную базу Госпогранслужбы.

Так, с февраля по апрель 2019 года за взятки на общую сумму в 129 тыс. грн пограничники вносили в информационную базу недостоверные сведения о пересечении Государственной границы Украины 42 гражданами, проживающими на неподконтрольной территории области, хотя фактически эти люди границу не пересекали, что позволило им получать социальные и пенсионные выплаты в нарушение требований действующего законодательства.

«5 декабря 2019 года прокурором отдела прокуратуры Луганской области лицу, которое оказывало неправомерную выгоду пограничнику, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, а именно в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение таким лицом действий с использованием служебного положения», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.