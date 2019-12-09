«Зрады нет»: Аваков похвалил Зеленского за позицию на «Нормандской встрече»

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на «Нормандском саммите» в Париже, прокомментировал ход переговоров «ВВС.Украина».

«Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию», – сказал он в беседе с изданием.

«"Зрады" нет. Сейчас еще идет разговор, я думаю, что вы услышите о результатах ... Пока все идет очень правильно, с государственной позицией», – добавил Аваков.

На вопрос о том, как он оценивает ход переговоров по пятибалльной шкале, Аваков ответил, что на «четыре».

Напомним, что российские СМИ сообщили, что на саммите «Нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе.