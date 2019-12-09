Обмен и разведение сил: СМИ сообщают о договоренностях Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин во время встречи в Париже в рамках проведения «Нормандского саммита» предварительно договорились провести следующий обмен удерживаемыми лицами до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В то же время, отмечается, что президенты не смогли прийти к согласию в вопросе границы.

«По границе зашли в штыки и не договорились», – заявил источник, пишет «ТСН».

По словам источника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольной украинской власти части Донбасса должны сначала провести выборы, а потом Украина получит возможность контролировать границу. В свою очередь, Зеленский отказался от такого предложения.

Кроме этого, Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, но в конце концов договорились о новых трех участках разведения. Пока неизвестно, о каких именно участках идет речь.

Вместе с тем, лидеры стран договорились о продлении действия действующего закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на «Нормандском» саммите в Париже, прокомментировал ход переговоров