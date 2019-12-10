Нормандский саммит: Договорились обеспечить условия выборов на Донбассе уже через 4 месяца

Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть созданы в течение 4 месяцев. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа «Европейская правда».

«Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов», – заявил он.

Срок проведения самих выборов он не назвал.

При проведении выборов должна быть учтена договоренность о «формуле Штайнмайера», подчеркнул президент Франции. «Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера», – заявил он.

«Мы понимаем, что это непросто ... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы», – добавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин во время встречи в Париже в рамках проведения «Нормандского саммита» предварительно договорились провести следующий обмен удерживаемыми лицами до 31 декабря 2019 года.