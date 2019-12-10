Переговоры в «Нормандском формате»: Зеленский исключил федерализацию Украины

Украина никогда не пойдет на федерализацию и решение компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины путем уступок территорий в пределах международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 декабря, во время пресс-конференции по итогам «Нормандской встречи».

Зеленский подчеркнул, что как президент никогда не нарушит ряд принципов, с которыми никогда не согласится украинский народ.

«Первое – это невозможность федерализации. Украина – это унитарное государство, это неизменная статья Конституции и незыблемый принцип существования государства. Второй – невозможность влиять на вектор движения и развития Украины. Третье – невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины путем уступок территорий в пределах международно признанных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина», – сказал Зеленский.

Напомним, что на «Нормандском саммите» Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть созданы в течение 4 месяцев.