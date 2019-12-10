По итогам саммита в Нормандском формате принято коммюнике (Текст)

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря принято коммюнике. Полный текст сегодня, 10 декабря, опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата», – отметили в Офисе президента.

На этой основе были приняты решения:

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения, исходя прежде всего из гуманитарных критериев.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии использовать все возможности мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным доступом по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона «Об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей» – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение 4-х месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе – для организации местных выборов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам «Нормандской встречи» подчеркнул, что никогда не нарушит ряд принципов, с которыми никогда не согласится украинский народ. Он также заявил, что Украина никогда не пойдет на федерализацию и решение компромиссов по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ.

Также сообщалось, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.