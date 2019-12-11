Уж лучше искусственную взять: Житель Донецка показал цены на елочном рынке (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, побывал на елочном базаре и рассказал о ценах.

В частности, елочный базар перед новогодними праздниками открылся в микрорайоне Мирный в Ленинском районе. Продают елочки с длинными и короткими иголками.

Цены на крымскую сосну стартуют от 600 руб. (225 грн по местному курсу на 11.12.2019), большое пушистое дерево стоит 4,5 тыс. руб. (1685 грн). Шикарную сосну обыкновенную можно приобрести за 2,5 тыс. руб. (936 грн).

Елку нужно внимательно выбирать – есть такие варианты, где иглы желтоваты, есть такие, у которых нужно срезать нижние разлапистые ветви. «Нормальная елка нормальных денег стоит», – прокомментировал «Стиг Барди».

На другом елочном базаре в том же районе дончанин нашел пушистую елку за 2,5 тыс. руб. (936 грн).

В соцсетях люди удивлены высокой стоимостью новогодних деревьев:

Вадим: «Я как услышал 4.5 тышшш, у меня аж…»;

Людмила: «Да... Цены кусаются»;

Елена: «Цены нереальные»;

Борис: «Ничего себе цены!»;

Марина: «Цены – космос».

Некоторые считают, что лучше за такие деньги приобрести искусственный вариант:

Александр: «Уж лучше искусственную взять»;

Руся: «Вот это цены... Лучше искусственную приобрести».

Напомним, в Донецке сообщили, где можно будет купить елку.

Ранее сообщалось, что в Донецке начали устанавливать главную новогоднюю елку. Также сообщалось, что цены на новогодние украшения показали в Горловке и в Луганске. Кроме того, житель Донецка показал, как город готовится к Новому году.

Отметим, что на Луганщине цены на новогодние ели колеблются от 75 до 235 грн.