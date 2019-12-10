Безопасность и особый статус Донбасса: Меркель рассказала об итогах Нормандского формата

Лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе брифинга, который транслировали национальные телеканалы заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила важность встречи в Нормандском формате, которая не проводилась 3 года подряд до этого, а также позитивные шаги, сделанные украинской стороной, в частности, разведение сил и средств на трех участках на Донбассе и согласование «формулы Штайнмайера».

«"Формула Штайнмайера" – очень интересная вещь. Бывший президент Германии, в честь его имени названа эта формула. Это определенный порядок действий, в частности – оглашение особого статуса Донбасса, проведение местных выборов. Этот принцип является дополнением минской формулой, он был принят украинской стороной и вместе с российской стороной они пришли к согласованию», – заявила Меркель.

«Мы договорились о трех пунктах. Во-первых, пока что нет прекращения огня, остается много мин и на линии разграничения пока что разведение прошло очень мало. Но до конца 2019 года запланировано все-таки прекратить огонь, а уже с 2020 года в Станице Луганской, Золотом и Петровском пройдет окончательное разведение. И такая победа будет дальше закрепляться», – продолжила канцлер Германии.

Меркель сообщила, что на Донбассе будут улучшать мандат ОБСЕ за наблюдением по режиму прекращения огня: «Речь идет не о 12 часах в сутки, а круглосуточно наблюдение должно вестись 7 дней в неделю».

«Самый сложный пункт – внедрение политических договоренностей и закон об особом статусе Донбасса будет продлен. Весь пакет Минских договоренностей будет внедряться. Тут мы договорились, что украинская сторона сможет провести местные выборы. Для обеих сторон это понятно уже, поэтому мы договорились через 4 месяца встретиться еще раз. Вместе с политическими советниками мы поговорим, как там могут пройти местные выборы», – прокомментировала канцлер Германии.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам «Нормандской встречи» подчеркнул, что никогда не нарушит ряд принципов, с которыми никогда не согласится украинский народ. Он также заявил, что Украина никогда не пойдет на федерализацию и решение компромиссов по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube