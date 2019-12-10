Хватает воли: Меркель оценила переговоры Зеленского и Путина

Германия положительно оценивает двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе брифинга, который транслировали национальные телеканалы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«У меня ощущение после нашей встречи – мы почувствовали добрую волю решать сложные вопросы. Этой воли, наконец-то, хватает. Мы видим абсолютно реалистичным решение этих проблем», – сказала она.

«Президент Путин и президент Зеленский встретились сегодня. Мы оцениваем очень позитивно эту встречу. Я надеюсь, что наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами прошли на благо всех сторон», – заявила Меркель.

Канцлер Германии также рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам «Нормандской встречи» подчеркнул, что никогда не нарушит ряд принципов, с которыми никогда не согласится украинский народ. Он также заявил, что Украина никогда не пойдет на федерализацию и решение компромиссов по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube