Мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены, – Зеленский

Мандат ОБСЕ и зона разминирования Донбасса будут расширены. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе брифинга, который транслировали национальные телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без самого главного компонента – это ситуация с безопасностью на востоке Украины, и только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы», – сказал он.

По его словам, Украина, Германия, Франция и РФ согласовали ряд важных вещей в ходе переговоров по Донбассу.

«Самое первое – это неотложные меры по стабилизации ситуации с безопасностью на востоке Украины. Это полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года. Для действующего мониторинга и усиления контроля над режимом прекращения огня все страны участницы напомнили о важности безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины, и отметили необходимость расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно», – сообщил Зеленский.

«Также стороны поддерживают разработку и реализацию обновленного плана по разминированию территорий», – добавил президент Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ государства.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube