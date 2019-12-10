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Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря: Проезда ожидали 305 авто

10.12.19 08:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 10 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 29,3 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7050 человек и 890 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 5665 человек и 985 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 5720 человек и 1515 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2410 человек и 550 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8525 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/60;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/110;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 25/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «6:56. Еленовка. 6 утра. Авто стоят до одинокого биотуалета. И массово прибывают еще».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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