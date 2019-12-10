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В «ДНР»: Жителя Донецка посадили в тюрьму на 5 лет за «участие в террористическом сообществе»

10.12.19 10:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка приговорен к 5 годам лишения свободы за «участие в террористическом сообществе». Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».

«В ходе предварительного следствия было установлено, что житель Донецка, из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Александровка-Украина" для осуществления частных пассажирских перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 года по декабрь 2017 года по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ) выполнял задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», – уверяют в «ДНР».

Мужчине инкриминировали «участие в террористическом сообществе». «Приговором буденновского межрайонного суда г. Донецка ДНР 30 октября 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – добавляют в «республике».

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