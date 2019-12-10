Обмен пленными с «Л-ДНР» должен пройти до конца года, – Зеленский

Обмен пленными между украинской стороной и «Л-ДНР» должен пройти до конца года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе брифинга, который транслировали национальные телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Страны-участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам», – сказал он.

После итоговой пресс-конференции с лидерами стран-участниц Нормандского формата президент Украины ответил на вопросы журналистов в ходе своего брифинга.

«"Всех на всех" – абстрактный вопрос. Договорились – начало "всех на всех". Всех согласованных на всех согласованных. Сейчас нам покажут списки. Сейчас речь идет о Донбассе», – уточнил Зеленский.

Президент пояснил, что речь идет о первом треке удерживаемых лиц – о тех, кто в «Л-ДНР», и тех, кто на подконтрольной Украине территории. Он добавил, что хотел бы договориться и о тех удерживаемых украинцах, которые находятся в аннексированном Крыму и в России: «Это сложно. Но проговорили, что мы будем об этом говорить, и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем хотя бы первый шаг – 72 человека могут приехать домой».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube