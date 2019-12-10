Сводка из зоны ООС за 9 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также вооружения БМП. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли 3-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Березового – из автоматических гранатометов;

вблизи Красногоровки – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

у Луганского – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе сообщили, что 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли 3-е военнослужащих Объединенных сил.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 99 единиц. Под огнем оказались поселок Доломитное на горловском направлении; поселки Александровка и Старомихайловка на донецком направлении; село Саханка на мариупольском направлении. В Старомихайловке повреждены 11 домостроений. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.