Выборы и особый статус Донбасса: Зеленский рассказал о переговорах в Нормандском формате

Местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я много раз акцентировал на необходимости выведения всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружении незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ на основе Копенгагенских критериев», – сказал он.

«Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорировании формулы Штайнмайера», – заявил Зеленский.

После итоговой пресс-конференции с лидерами Нормандского формата президент Украины в ходе своего брифинга проинформировал, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен. «Нам легче сейчас продлить этот законопроект, и потом, позже, внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас ждать, пока этот закон перестанет существовать, а потом, если, дай Бог, все хорошо, будем голосовать за новый закон. Это сложнее, поэтому, я считаю, надо продлевать», – прокомментировал Зеленский.

«Тем более, что этот закон должен быть согласован со всеми сторонами в Трехсторонней контактной группе в Минске, и нам могут "выкручивать руки". А этот закон уже есть – мы его продлим, но временно – на год», – добавил он.

Глава государства также сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube