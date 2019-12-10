В «ДНР»: В Макеевке снова зафиксирован подземный толчок

Подземный толчок произошел в неподконтрольной украинским властям Макеевке после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», шахта была остановлена в связи с расследованием причин возникновения динамических явлений в макеевском поселке Объединенный. Предприятие не работало около месяца. «5-я восточная лава шахты "Калиновская-Восточная" была запущена 7 декабря. За период с момента возобновления работы до 11:53 8 декабря – времени, когда был зафиксирован подземный толчок, – было осуществлено три ведения буровзрывных работ», – уверяют в «республике».

«Колебания на поверхности земли по времени не совпали с буровзрывными работами… Последняя активность на предприятии наблюдалась примерно в 3:00. При этом за период простоя шахты толчки не фиксировались», – добавляют в «ДНР».

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.