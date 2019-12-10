В «ДНР» заявили, что готовы передать украинской стороне 53 удерживаемых человека

В «ДНР» готовы передать украинской стороне 53 удерживаемых человека. Об этом сегодня, 10 декабря, заявила «республиканский омбудсмен» Дарья Морозова, передают местные интернет-ресурсы.

«Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека», – уверяет Морозова.

Напомним, обмен пленными между украинской стороной и «Л-ДНР» должен пройти до конца года: домой, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, могут вернуться 72 украинца.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.