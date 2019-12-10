На Донетчине 25-летний водитель въехал в забор школы (Фото)

В Краматорске нетрезвый водитель въехал в забор одной из школ города. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что вечером 9 декабря патрульные получили информацию о ДТП на улице Северской.

«Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили авто Audi, совершившее столкновение с забором учебного заведения. 25-летний водитель, по предварительной информации, получил травмы, поэтому был госпитализирован в травматологию. Также на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Краматорского отдела полиции», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, поэтому после получения необходимой медицинской помощи, мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние.

«Проверка на газоанализаторе показала 1,31 промилле. Это в 6,5 раз больше допустимой нормы в 0,2 промилле», – отметили в пресс-службе.

На водителя патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Теперь его ждет суд.