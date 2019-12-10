Разведение сил на Донбассе: О чем договорились в Нормандском формате

Участники переговоров по Донбассу в Нормандском формате пока не договорились о разведении сил и средств по всей линии разграничения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе своего брифинга, который транслировали национальные телеканалы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Все стороны требовали разведения на протяжении всей контактной линии. Я пояснил ту статистику, которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее разводили, чем "та" сторона. Но за 6 месяцев мы развели три точки», – отметил он.

«Поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 км контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Меня уже не будет, возможно, и вас, поэтому, мне кажется, что нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками – мы можем развести за 6-8 лет», – заявил Зеленский.

По его словам, поэтому была достигнута договоренность о разведении на трех новых участках на Донбассе, где можно улучшить гуманитарную ситуацию для местных жителей.

«Мы сказали: "Давайте говорить о гуманитарных точках, как например, Станица Луганская, а не о Счастье или Дебальцево, там, где мы не можем стратегически, политически, по-разному – пока что". Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям», – пояснил президент Украины.

«Но атмосфера такая, что все, правда, хотят развести по всей линии. Был начальник Генштаба ВСУ Хомчак, я его попросил подготовить три самых простых точки, которые действительно помогут гуманитарному направлению, которые не опасны. У них есть, они их будут согласовывать в Минске», – добавил глава государства.

Глава государства также сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube