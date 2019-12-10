В «ЛНР» двух «шпионов» посадили в тюрьму на 12 и 15 лет

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «верховный суд ЛНР» приговорил 2-х местных жителей к 15 и 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», «житель ЛНР занимался шпионажем в пользу Украины, и по заданию СБУ подбирал кандидатов на вербовку для сбора и передачи сведений военного характера, а также информации в отношении военнослужащих народной милиции ЛНР».

«За пособничество агенту СБУ к уголовной ответственности привлечена жительница Стаханова (после переименования – Кадиевка, – ред.). Являясь женой военнослужащего народной милиции ЛНР, она занималась сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну», – утверждают в «республике».

Как отмечается на местных интернет-ресурсах, мужчине «суд» назначил наказание в виде 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества, женщине – в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Донецка посадили в тюрьму на 5 лет за «участие в террористическом сообществе».