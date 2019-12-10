Нормандский формат: Путин высказался об особом статусе Донбасса

В ходе переговоров по Донбассу была подчеркнута важность налаживания диалога «между сторонами конфликта». Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам встречи в Нормандском формате, которая прошла в Париже 9 декабря, в ходе пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы, заявил президент России Владимир Путин.

«Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями», – сказал он.

По его словам, речь идет о внесении изменений в Конституцию Украины, которые закрепят особый статус Донбасса «на постоянной основе».

«Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и, в конечном итоге, придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале, начать работу над внесением в его текст поправок, прежде всего связанных с имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера"», – заявил Путин.

«Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно – об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны», – добавил президент РФ.

Он также подтвердил, что в Нормандском формате поддержали обмен между украинской стороной и «Л-ДНР» удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube