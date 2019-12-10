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На участке разведения сил в районе Станицы Луганской находятся НВФ, – украинская сторона СЦКК

10.12.19 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей незаконных вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью «СЦКК-JCCC». Указанная символика в составе СЦКК не используется. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения о завершении разведения сил, военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также представители НВФ ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК.

Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

В СЦКК также потребовали, чтобы вышеупомянутые участники НВФ покинули участок разведения.

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