В «ЛНР» сообщили цены на елки

Лесоохотничьи хозяйства в «ЛНР» планируют реализовать к новогодним праздникам 2,7 тыс. сосен по цене от 400 руб. (149 грн по местному курсу на 10.12.2019) за штуку. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», к новогодним праздникам заготовлены специально выращенные для этого хвойные деревья пород сосна обыкновенная и сосна крымская.

«Для каждого лесоохотничьего предприятия утверждены объемы продажи новогодней сосны. Так, в 2019 году запланировано реализовать 2 700 деревьев», – уверяют в «ЛНР».

«В этом году средняя цена в лесохозяйственных предприятиях за одну новогоднюю елку будет составлять 400-600 руб. (149-223 грн – ред.), в зависимости от размера и породы. Кроме этого, будут реализовываться новогодние елочные комплекты – хвойные ветки – по цене от 130 до 250 руб. (от 48 до 93 грн – ред.)», – добавляют в «республике».

Там также сообщают, что в связи с нехваткой елочной продукции местного происхождения хвойные деревья будут завозиться и из РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецке начали устанавливать главную новогоднюю елку.

Напомним, в Донецке сообщили, где можно будет купить елку.

Ранее сообщалось, что цены на новогодние украшения показали в Горловке, а также в Луганске. Кроме того, житель Донецка показал, как город готовится к Новому году.