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Сайт «Миротворец» объявил о прекращении работы

10.12.19 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сайт «Миротворец» сообщил, что сегодня, 10 декабря, в 18:00 останавливает работу серверов.

«Мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что доступ к сведениям об объектах исследования в разделе «Чистилище» будет временно обеспечен «только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе».

«Все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме», – говорится в сообщении.

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