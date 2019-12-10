Сайт «Миротворец» объявил о прекращении работы

Сайт «Миротворец» сообщил, что сегодня, 10 декабря, в 18:00 останавливает работу серверов.

«Мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что доступ к сведениям об объектах исследования в разделе «Чистилище» будет временно обеспечен «только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе».

«Все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме», – говорится в сообщении.