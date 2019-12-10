Оттепель или заморозка: Мнение президента Франции о конфликте на Донбассе

Вооруженный конфликт на Донбассе не заморожен, но и «оттепелью» переговоры в Нормандском формате назвать пока нельзя. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам встречи в Нормандском формате, которая прошла в Париже 9 декабря, в ходе пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я не могу сказать, что ситуация заморожена, ведь количество жертв растет каждую неделю. В зонах контакта и конфликта смерти не прекращаются. Я свидетель того, что сегодня важный этап. Во-первых, потому что это была первая встреча, которая состоялась за несколько лет в таком формате. Я не могу говорить об "оттепели", но могу сказать о восстановлении дипломатических отношений в рамках реализации Минских соглашений», – заявил Макрон.

По его словам, также важно, что в Париже впервые прошла первая личная встреча и переговоры в двустороннем формате президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, в ходе которых они смогли достичь определенных результатов по Донбассу, в частности в вопросе обмена пленными между украинской стороной и «Л-ДНР».

«Также важна договоренность о прекращении огня и разведении войск в трех зонах. Важен и тот пункт, что есть политическая воля всех присутствующих сторон. Эта политическая воля приведет к круглосуточному наблюдению ОБСЕ над тем, что происходит на востоке Украины», – подчеркнул президент Франции.

«Конечно, остались разногласия. Но мы для себя обозначили срок в 4 месяца, чтобы обговорить и решить вопрос безопасности на локальном уровне. "Формула Штайнмайера" еще не была реализована. Мы не нашли выхода в этой ситуации, но сделали первые шаги вперед. Мы восстановили нашу дискуссию и в двустороннем формате, и во многостороннем, и у нас есть планы на следующие 4 месяца. Этот саммит действительно можно назвать очень позитивным. Это очень важный этап и шаг вперед», – добавил Макрон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube