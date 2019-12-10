Митинг завершен: Протестующие покинули Банковую

Участники акции «Варта на Банковой» объявили о завершении митинга, свернули палатки и покинули правительственный квартал. Об этом сообщает «Сегодня».

Говорят, что президент Украины Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Протестующие считают это в том числе и собственной заслугой: потому что они показали, что украинцы хотят мира, но не путем уступок агрессору. «Пока показалось, что мы не сдали своих позиций. И к позитиву можно отнести, что по некоторым вопросам мы просто не договорились», – отмечают участники митинга.

Отметим, что акции в центре столицы начались с воскресенья, 8 декабря, на Майдане. А вечером переместились под Офис президента. Митингующие разбили там несколько палаток и смонтировали сцену.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.