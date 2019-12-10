Путин пообещал способствовать завершению конфликта на Донбассе

Россия будет способствовать завершению вооруженного конфликта на Донбассе, но есть условия. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам встречи в Нормандском формате, которая прошла в Париже 9 декабря, в ходе пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в отношениях Украины и России есть определенное «потепление» в плане урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

«Уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в Нормандском формате и обсудили очень важный, широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», – заявил Путин.

«Россия будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен. Но хочу подчеркнуть, что здесь важно, я тоже уже об этом говорил, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог, – вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами», – добавил президент РФ.

Лидер Кремля также рассказал, что на переговорах в Нормандском формате обсуждались внесения изменений в Конституцию Украины, которые закрепят особый статус Донбасса «на постоянной основе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube