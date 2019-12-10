По Бахмуту гулял человек с гранатой

В Бахмуте (Донецкая обл.) полицейские разоружили мужчину, который гулял по городу с гранатой в кармане. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что во время патрулирования города полицейские увидели мужчину, который нарушил правила дорожного движения.

«При составлении административного протокола и проведении поверхностного осмотра у 35-летнего местного жителя правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Мужчина пояснил, что боеприпасы он нашел в 2014 году и нес перепрятать их в заброшенном доме», – рассказали в пресс-службе.

Гранату направили на экспертизу. Правдивость показаний мужчины установит досудебное расследование.

Полицией начато уголовное производство с предварительной квалификацией ч.1 ст.263 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.