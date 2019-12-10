Граница на неподконтрольном Донбассе: Мнения Зеленского и Путина

Для следующей встречи в Нормандском формате, которую договорились провести через 4 месяца, нет никаких условий, но дискуссия будет продолжена, в частности в вопросе границы на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе своего брифинга, который транслировали национальные телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результат того, что за это время сделаем, но мы не ждем выполнения каких-то результатов. И поэтому по результатам того, как мы справимся, будет встреча. Никакого "домашнего задания" не существует. Это просто правильно», – сказал он.

«У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы, и когда это возможно. И, действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент РФ, я думаю, что он, во-первых, ответит после меня, точно это подчеркнет. Он говорит о том, что в Минске то, что наш бывший президент Петр Алексеевич [Порошенко] подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», – заявил Зеленский.

По его словам, в вопросе передачи контроля над государственной границей Украины на неподконтрольном украинским властям Донбассе лидеры стран-участниц Нормандского формата будут искать выход. «Скажем так, не найдем, а обязаны найти, иначе, в общем, не сдвинемся далеко», – подчеркнул президент Украины.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал этот вопрос и подтвердил, что его позиция с позицией президента Украины не совпадают: «Нашу позицию очень легко понять – мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов – ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано».

«Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. И если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать. Вот такова наша логика, и, мне кажется, что она вполне оправдана», – заявил Путин.

Лидер Кремля также рассказал, что на переговорах в Нормандском формате обсуждались внесения изменений в Конституцию Украины, которые закрепят особый статус Донбасса «на постоянной основе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube