С начала года правоохранители Славянска изъяли более 2,6 тыс. боеприпасов и оружия

С начала года Славянские полицейские изъяли из незаконного оборота более 2,6 тыс. боеприпасов и оружия. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что за 11 месяцев изъяты 20 гранат, 9 единиц огнестрельного оружия, более 2,5 тыс. патронов. Также оперативники ликвидировали два канала сбыта боеприпасов.

Во время оперативных мероприятий, патрулирования и несения службы на блокпостах правоохранителями изымались пистолеты, гранатомет и ружье, гранаты и патроны.

«Дважды славянская полиция пресекала торговлю оружием. Оперативники задержали 32-летнего жителя Славянского района, у которого изъяты 4 боевые гранаты РГД, 1 граната Ф-1, две дымовые шашки и полсотни патронов к пистолету Макарова. А в Славянске полицейские разоблачили 25-летнего парня при попытке реализации гранаты Ф-1. Стоимость "товара" мужчины оценили в 400 грн за единицу», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, во время проверки автомобиля на блокпосту в Славянском районе, полицейские изъяли 5 гранат, запалы и наркотическое вещество, которые пытался вывезти за пределы Донецкой области 37-летний харьковчанин.

«Всего из незаконного оборота славянские полицейские изъяли 20 гранат, 9 единиц огнестрельного оружия, более 2,5 тыс. патронов различного калибра», – подчеркнули в пресс-службе.

В полиции также напомнили, что незаконное хранение оружия наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.