В Нормандском формате Крым не обсуждался, – Зеленский

В Нормандском формате вопрос аннексии АР Крым не обсуждался, поскольку на это не хватило времени. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе своего брифинга, которую транслировали национальные телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только на обсуждение вопроса разведения сил и средств на Донбассе ушло много времени, потом обсуждался обмен пленными с «Л-ДНР» и другие вопросы по Донбассу.

«До Крыма… Во вступительной своей речи я об этом говорил. Я обозначил свою позицию… До Крыма детально мы не дошли. Какая бы была реакция на это – сложно сказать, но вы слышали, что у нас через 4 месяца будет встреча [в Нормандском формате], будем поднимать все эти вопросы», – заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube