Итоги встречи в Нормандском формате: Эксперт указал на самый важный момент

Политолог Виталий Бала считает, что встреча Нормандской четверки в Париже очертила как позитивные для Украины моменты, так и негативные. Главный вопрос в том – как достигнутые договоренности будут имплементированы. О плюсах и минусах итогов переговоров эксперт рассказал в комментарии «Сегодня».

«Очень хорошо, что подняли вопрос пункта номер один Минских договоренностей – это пункт о прекращении огня. Кроме того, достигнут успех по обмену: есть шанс что заложники, которых держит Россия, вернутся домой. Но есть и вопросы. В коммюнике прописана имплементация "формулы Штайнмайера". "Формулы Штайнмайера" не было в Минских соглашениях, и как по мне, ее появление в контексте переговоров – это минус», – сказал он.

Бала отметил также, что особый статус Донбасса на постоянной основе несет угрозу территориальной целостности Украины. И хотя президент Владимир Зеленский на пресс-конференции акцентировал, что Украина – унитарное государство и будет таким оставаться, президент России Владимир Путин настаивал на необходимости внесения изменений в Конституцию Украины.

«Все будет зависеть от того, как договоренности будут имплементированы. Если это будет имплементировано так, как был имплементирован закон об особом статусе, который фактически не работал, то все будет нормально. Но все же я бы посоветовал украинской власти при имплементации договоренностей исходить, в первую очередь, из первого пункта – о прекращении огня», – сказал эксперт.

В то же время политолог подчеркнул, что, на самом деле, итоги переговоров «могли быть и хуже».

«Надеюсь, Зеленский снял розовые очки и понял, кто перед ним сидит, и что российской власти верить нельзя. И это даст нам возможность идти по пути, как сказала Меркель, "гибкости Минских договоренностей". То есть добиваться прекращения огня контроля над границей и так далее», – резюмировал Бала.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.