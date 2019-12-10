Цена на газ для населения в декабре снижена, – «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» в декабре снизила цены на газ для населения на 12,7%. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает департамент по коммуникациям компании.

«В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4 277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась. Несмотря на это регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

«Этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 № 293. Это постановление действует до конца 2019 года. По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте», – уточнили в компании.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.