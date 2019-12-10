Изменим страну вместе: ОГА востока и запада Украины будут реализовывать совместный проект

На Львовщине подписали меморандум о сотрудничестве между областными государственными администрациями востока и запада Украины. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Так, 9 декабря в рамках конференции «Сотрудничество для развития» состоялась панельная дискуссия «Восток и Запад вместе: межрегиональное сотрудничество от Донбасса до Карпат». В мероприятии участвовали председатель ДонОГА Павел Кириленко и председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

В рамках дискуссии подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Изменим страну вместе» («Змінимо країну разом») между ДонОГА, ЛугОГА, Министерством образования и науки Украины, Львовским областным советом, Львовской ОГА, Ивано-Франковской ОГА и Ассоциацией «Еврорегион Карпаты – Украина».

«Меморандум предусматривает поддержку осуществления межрегиональных обменов на конкурсной основе между учреждениями Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Луганской областей в трех сферах: образовательной, культурной и информационной», – говорится в сообщении.

Кроме того, подготовку совместных проектов для участия в открытых конкурсах, направленных на налаживание межрегионального сотрудничества, в частности проекта «Восток и Запад вместе».

Также согласно этому документу, предусматривается организация и проведение совместных мероприятий в образовательной и культурной сфере. В частности обмены педагогическими работниками и интеграционные мероприятия для школьников, реализация инициативы интеграционного мероприятия для молодежи «Рождество культур», имеющей целью презентацию культурных традиций разных регионов.