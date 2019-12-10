Несколько вариантов: Какой будет цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» предложит защищенным потребителям несколько вариантов цены. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает департамент по коммуникациям компании.

«С учетом международных обязательств Украины по либерализации газового рынка НАК "Нафтогаз Украины" сформировала несколько рыночных ценовых предложений для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях (ПСО). Кроме обычной ежемесячной цены, которая меняется с учетом текущей рыночной ситуации, Нафтогаз предлагает гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона», – говорится в сообщении.

Так, гарантированная оптовая цена Нафтогаза зафиксирована на уровне 5 500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). «Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1 квартале 2020 года», – заявляют в компании.

Как уточняется, предложенная гарантирована цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой Нафтогаз продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6 236 грн за тыс. куб. м.

В компании добавляют, что конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов. С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за куб. м в 1 квартале 2019 года).

«Гарантирована цена на 1 квартал 2020 года базируется на прозрачном рыночном механизме. Она была определена на основе котировок на одной из крупнейших европейских газовых бирж и зафиксирована на уровне фактических форвардных контрактов с поставкой в ​​январе-марте 2020 года, которые заключил Нафтогаз. Гарантированная цена на газ будет действовать как для поставки газа бытовым потребителям, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды», – уточнили в компании.

По словам руководителя дивизиона «Интегрированный газ» Андрея Фаворова, в соответствии с обязательствами Украины перед МВФ, с 1 января цена газа для населения определяется рыночными механизмами.

Так, с 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого потребителям не нужно делать никаких действий, подписывать дополнительные соглашения или осуществлять предоплату.

Ежемесячная рыночная цена в 1 квартале 2020 года может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с Газпромом, погоды, рыночной ситуации и других факторов. «Любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену. В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат наиболее удобный для клиента алгоритм отказа от гарантированной цены», – пояснили в Нафтогазе.

После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.