В «ДНР» сообщили, как будут отдыхать в новогодние праздники

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины будут отдыхать 2, 3, 6 и 8 января 2020 года. «Распоряжение» «главы ДНР» Дениса Пушилина было опубликовано сегодня, 10 декабря, на местных интернет-ресурсах.

«В целях рационального использования рабочего времени в 2019-2020 годах распоряжаюсь определить 2, 3, 6 и 8 января 2020 года выходными днями в ДНР для работников, которым установлена 5-дневная и 6-дневная рабочая неделя», – говорится в «документе».

Кроме того, рабочий день со вторника 31 декабря 2019 года переносится на субботу 28 декабря 2019 года.

Новый год (1 января) и Рождество (7 января) включены в список нерабочих праздничных дней. Рабочими остаются 4 и 5 января.

Таким образом, в «ДНР» намерены отдыхать 31 декабря 2019 года, а также 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января 2020 года.

Напомним, в «ЛНР» сообщили, как будут отдыхать в новогодние праздники.