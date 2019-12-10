Министр рассказал, за сколько лет зарплаты в Украине догонят те, что в Польше

При определенных предположениях за 7-10 лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

«Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно. Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей», – написал он.

Также министр представил статистику по средней зарплате в секторах за 2017-2018 годы (в долларах США):

Профессиональная, научная и техническая деятельность:

Украина 377,5 – 446,5;

Польша 1 426,2 – 1 592,7.

Информация и телекоммуникации:

Украина 451,9 – 527,8;

Польша 1 977,1 – 2 208,7.

Финансы и страховая деятельность:

Украина 483,7 – 594,1;

Польша 1 871,2 – 2 078,3.

Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году:

в Украине – 29,2%

в Польше – 8,1%.

По сравнению с 2017 годом:

в Украине – 35,5%;

в Польше – 4,5%.

«Вот простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, уравняем зарплаты», – объяснил Тимофей Милованов.

Напомним, в Украине, по состоянию на октябрь, среднемесячная зарплата составила 10,7 тыс. грн. В Донецкой области средняя зарплата выше среднего показателя по Украине и регион по-прежнему занимает второе место в стране.