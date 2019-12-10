Министр рассказал, за сколько лет зарплаты в Украине догонят те, что в Польше

При определенных предположениях за 7-10 лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
«Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно. Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей», – написал он.
Также министр представил статистику по средней зарплате в секторах за 2017-2018 годы (в долларах США):
Профессиональная, научная и техническая деятельность:
- Украина 377,5 – 446,5;
- Польша 1 426,2 – 1 592,7.
Информация и телекоммуникации:
- Украина 451,9 – 527,8;
- Польша 1 977,1 – 2 208,7.
Финансы и страховая деятельность:
- Украина 483,7 – 594,1;
- Польша 1 871,2 – 2 078,3.
Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году:
- в Украине – 29,2%
- в Польше – 8,1%.
По сравнению с 2017 годом:
- в Украине – 35,5%;
- в Польше – 4,5%.
«Вот простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, уравняем зарплаты», – объяснил Тимофей Милованов.
Напомним, в Украине, по состоянию на октябрь, среднемесячная зарплата составила 10,7 тыс. грн. В Донецкой области средняя зарплата выше среднего показателя по Украине и регион по-прежнему занимает второе место в стране.