На базе вуза-переселенца ДонНТУ будут готовить офицеров запаса

На базе Донецкого национального технического университета (перемещен в Покровск, Донецкая обл.) будет создано военное учебное подразделение и будет осуществляться военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

Так, это предусмотрено Постановлением Кабинета министров Украины от 4 декабря 2019 года № 998 «Об образовании военного учебного подразделения Донецкого национального технического университета и внесении изменений в приложение к Порядку проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса».

«Согласно ч. 8 ст. 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" Кабинет министров Украины постановляет: образовать кафедру военной подготовки Донецкого национального технического университета», – говорится в постановлении.