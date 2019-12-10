Граница на Донбассе: Зеленский рассказал о возможном компромиссе с Путиным

В рамках Трехсторонней контактной группы может быть создана отдельная подгруппа, которая займется вопросом возвращения Украине контроля над границей на ныне неподконтрольном Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе своего брифинга, которую транслировали национальные телеканалы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он прокомментировал разногласия в вопросе государственной границы Украины на неподконтрольном Донбассе, которые обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Есть пара идей. Я начал их обсуждать. Более детально – я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая бы занялась исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей. Я предложил, чтобы этот этап закончился до выборов», – заявил Зеленский.

«У президента РФ позиция по Минску утверждена, к сожалению. Это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш для Украины в Минске – это граница, то, что было подписано. Но есть разные аргументы. Я не вижу проблем в "формуле Штайнмайера", но ее не было в Минске. То есть – компромисс за компромисс. Мне кажется, так справедливо. У него (Путина, – ред.) другое видение, но мы обсудили… Граница для Украины – безопасность, для России – политическая [часть Минских соглашений]», – прокомментировал президент Украины.

Глава государства добавил, что стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube