Переселенцам погасили 90% пенсионных долгов, – Минсоцполитики

В Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые в разные годы не могли по определенным причинам получать пенсии, выплачено более 106 млрд грн. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил заместитель министра социальной политики по вопросам евроинтеграции Сергей Нижинский на Первом национальном форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми в Киеве, передает «Укринформ».

«Хочу сказать, что в течение ситуации, которая сложилась в стране, еще с 2014 года до сегодня, более 106 млрд грн было погашено задолженности и выплачено внутренне перемещенным лицам, которые по тем или иным причинам в разные годы не смогли получать пенсии. По сути, погашение на 90% произошло», – сказал Нижинский.

Он добавил, что на сегодня в Украине насчитывается свыше 1 млн 420 тысяч ВПЛ.

Напомним, по данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в Украине более 400 тысяч пенсионеров из числа ВПЛ не получают выплаты. А также, что на 1 января 2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму почти 8,1 млрд грн. Это не считая пенсионеров, не имеющих статуса ВПЛ.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса продолжают умирать, так и не получив свои законные выплаты задолженности по пенсиям, несмотря на то, что по их делам уже есть решения судов.