Особым спросом пользуется шугаринг: Жительница Северодонецка открыла студию красоты для мужчин

Жительница Северодонецка Наталья Олейникова основала студию красоты с услугами шугаринга, маникюра и педикюра для мужчин. Процедура шугаринга (способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты) пользуется особым спросом.

В родном городе мастер Наталья Олейникова много лет работает в бьюти-индустрии. Ее студия красоты имеет постоянных клиентов среди женщин и хорошую репутацию. Салон удовлетворяет потребности женщин в различных косметических процедурах. Но сейчас в студию приходят не только женщины. «До недавнего времени моими основными клиентами были женщины. Хотя мужчины тоже звонили, интересовались, какие процедуры есть для них. И тогда у меня возникла идея открыть студию только для мужчин. Потому что они не очень хотят ходить в общие бьюти-салоны. В нашем городе таких услуг почти никто не предоставляет. Мужчины в нашем заведении могут не только сделать шугаринг, но и маникюр и педикюр», – рассказала Наталья.

Перед тем, как реализовать эту идею, предпринимательница провела опрос среди мужчин на тему «Каким должен быть мужской салон красоты?». По результатам Наталья поняла, что услуги, которые должны предоставлять в заведении почти такие же, как и для женщин. А работать там должны профессиональные мастера-женщины старше 40 лет. «Мне очень важно, чтобы студия воспринималась серьезно. Я хочу, чтобы мужчины приходили сюда не с целью любоваться на молоденьких красивых девушек, а получить качественные услуги опытных мастеров. И проблем с женами чтобы не было. Параллельно я решу вопрос трудоустройства женщин старше 40 лет. Потому что сейчас идет спрос на молодых специалистов, а таким женщинам труднее найти работу. Хотя я считаю, что они более дисциплинированны», – говорит Наталья.

Идею открыть именно мужской шугаринг предпринимательнице подсказали сами клиентки, когда стали приводить своих мужей на эту процедуру. Сегодня мужская депиляция по популярности не уступает женской, и если раньше поход в салон красоты был обязательным пунктом программы преимущественно спортсменов и представителей модельного или шоу-бизнеса, сейчас эта процедура перестала быть чем-то экстраординарным. Хотя до сих пор преодолеть стереотип «не мужское это дело» могут не все. «Чувство неловкости, конечно, возникает у них. Здесь нужно заверить, что мысли мастера, который ежедневно проводит одну и ту же процедуру, принимая по несколько человек в смену, сосредоточены только на жесткости волос и направлению их роста, а не на преимуществах или недостатках фигуры клиента. У мужчин своеобразное чувство юмора на шугаринг-процедуру. Шутят всегда: "Вам после этого еще и платить нужно?", или "А дети после этого будут?"», – рассказала Наталья Олейникова.

Сейчас Наталья собирается подавать заявку на получение гранта. Также мечтает создать сеть студий для мужчин в Северодонецке, добавить мужскую косметологию и другие процедуры.

Источник: Бізнес-Схід